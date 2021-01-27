Тупицький звернувся до Разумкова щодо блокування держохороною роботи КСУ

Голова Конституційного Суду Олександр Тупицький написав звернення до Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, у якому просить розглянути питання блокування Управлінням держохорони роботи суду.

Як передає Укрінформ, відповідне звернення опубліковане на сайті суду.

Зокрема, очільник КС просить "невідкладно розглянути в порядку здійснення парламентського контролю питання щодо ситуації, яка склалася у зв'язку з незаконним втручанням у діяльність Конституційного суду, блокування його роботи, протиправним впливом на суддів КС та перешкоджанням виконанню їх посадових обов'язків".

Також голова КС наголошує на необхідності вжити заходів для виправлення ситуації та унеможливити у майбутньому використання УДО для досягнення протиправних цілей.

Тупицький у своєму зверненні вказав, що Указ президента від 29 грудня 2020 року про його відсторонення не є актом, внаслідок якого "особа може втратити статус судді". Голова КС вказав, що ані Конституція, ані закон "Про Конституційний суд України" не передбачає інституту відсторонення від посади судді КС.

За словами Тупицького, працівники УДО порушили закон, коли вдалися до перешкоджання його службовій діяльності та інших суддів КС, а також блокування роботи суду.

Так, голова КС вказав, що 19 січня працівники УДО не допускали до адмінбудівлі суду його, а також суддів Олександра Касмініна і Володимира Мойсика.

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"Усі входи до будівлі були перекриті невідомими особами у камуфляжній формі. Ці особи разом з працівниками УДО, які охороняють суд, перебували на території суду", - зазначив Тупицький.

За його інформацією, до блокування роботи суду був задіяний спецпідрозділ УДО "Булат".

Також, за словами очільника КС, працівники УДО 19, 20 і 21 січня не допускали в'їзд службових авто окремих суддів на територію суду.

У цьому зв'язку Тупицький разом з іншими суддями написали заяви до прокуратури. Як вважає очільник КС, такий сценарій блокування може бути застосований до інших органів влади, що, за його словами, "призведе до узурпації влади і встановлення диктатури".

Як повідомляв Укрінформ, 29 грудня 2020 року Президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення на два місяці голови Конституційного Суду України Олександра Тупицького від посади судді КСУ. За повідомленням пресслужби Зеленського, таке рішення глава держави ухвалив «після отримання та опрацювання фахівцями Офісу Президента клопотання Офісу Генерального прокурора».

Перед тим прокуратура повідомляла, що Тупицький підозрюється у вчиненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також у наданні завідомо неправдивих свідчень. Справа стосується приватизації Зуївського енергомеханічного заводу в Донецькій області.

5 січня судді Конституційного Суду провели збори у зв'язку з указом Президента про відсторонення Тупицького й ухвалили заяву, в якій наголосили на неприпустимості недотримання органами державної влади та посадовими особами приписів Конституції, що може призвести до блокування роботи КСУ.

19 січня у КС повідомили, що працівники УДО без повідомлення про причини вкотре не допустили голову КС Тупицького до приміщення суду та робочого кабінету.

Тупицький вважає недопуск його до суду "черговою спробою протиправного втручання у діяльність голови Конституційного Суду, перешкоджанням виконанню ним своїх службових обов’язків, спрямованим на блокування роботи Конституційного Суду України в цілому".

У КС зазначили, що хоча Президент відсторонив Тупицького від посади судді КСУ, водночас адміністративні функції як голови суду він має виконувати, оскільки на це його уповноважили судді КСУ.

Водночас у ДБР заявили, що Тупицький має статус підозрюваного, але "імітує, що не отримав підозру і відвідує робоче місце, порушуючи закон".

У відповідь Тупицький оприлюднив заяву, у якій йдеться, що він не вважає себе повідомленим про підозру. Він закликав генпрокурора Ірину Венедіктову - за наявності підстав - у законний спосіб вручити йому підозру, а також звернутися до глави держави щодо скасування указу про його відсторонення.