Тупицький подав до суду на Управління держохорони

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький подав до Окружного адмінсуду Києва на Управління державної охорони.

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на портал Судової влади, відповідні документи від Тупицького надійшли 19 січня 2021 року.

«Відповідач (Боржник): Управління державної охорони України, Позивач (Заявник): Тупицький Олександр Миколайович, 3-я особа: Державне бюро розслідувань», - зазначено на сайті.

У справі не призначено склад суду. Її розглядатиме суддя Ярослава Добрянська.

Предметом позову є "заборона вчиняти дії".

Як повідомляв Укрінформ, 29 грудня 2020 року Президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення на два місяці голови Конституційного суду України Олександра Тупицького від посади судді КСУ.

За повідомленням пресслужби Зеленського, таке рішення глава держави ухвалив «після отримання та опрацювання фахівцями Офісу Президента клопотання Офісу Генерального прокурора».

Перед тим прокуратура повідомляла, що Тупицький підозрюється у вчиненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також у наданні завідомо неправдивих свідчень. Справа стосується приватизації Зуївського енергомеханічного заводу в Донецькій області.

5 січня судді Конституційного суду провели збори у зв'язку з указом Президента про відсторонення Тупицького й ухвалили заяву, в якій наголосили на неприпустимості недотримання органами державної влади та посадовими особами приписів Конституції, що може призвести до блокування роботи КСУ.

19 січня у КС повідомили, що працівники УДО без повідомлення про причини вкотре не допустили голову КС Тупицького до приміщення суду та робочого кабінету.

Тупицький вважає недопуск його до суду "черговою спробою протиправного втручання у діяльність голови Конституційного суду України, перешкоджанням виконанню ним своїх службових обов’язків, спрямованим на блокування роботи Конституційного суду України в цілому".

У КС зазначили, що хоча Президент відсторонив Тупицького від посади судді КСУ, водночас адміністративні функції як голови суду він має виконувати, оскільки на це його уповноважили судді КСУ.

Водночас у ДБР заявили, що Тупицький має статус підозрюваного, але "імітує, що не отримав підозру і відвідує робоче місце, порушуючи закон".

У відповідь Тупицький оприлюднив заяву, у якій йдеться, що він не вважає себе повідомленим про підозру.

Він закликав генпрокурора Ірину Венедіктову - за наявності підстав - у законний спосіб вручити йому підозру, а також звернутися до глави держави щодо скасування указу про його відсторонення.

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький 19 січня написав звернення до президента Володимира Зеленського, у якому просить вплинути на Управління держохорони з тим, щоб воно розблокувало роботу суду.