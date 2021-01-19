Пішов із життя один із засновників Народного руху Володимир Черняк

Пішов із життя один із засновників Народного руху Володимир Черняк

Укрінформ
Один із засновників Народного руху України Володимир Черняк помер 18 січня від коронавірусної хвороби.

Про це повідомляється на його сторінці у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Вчора перестало битися серце патріота, борця за Україну, доктора економічних наук - Черняка Володимира Кириловича. Його не стало вночі 18 січня 2021 року після довготривалої боротьби з ковідом", - ідеться у дописі.

За інформацією з відкритих джерел, український економіст і політик Володимир Черняк народився у жовтні 1941 року на Рівненщині. Доктор економічних наук, професор. Був народним депутатом СРСР (1989–1991) та народним депутатом України III (1998–2002) і IV (2002–2006) скликань.

Черняк був одним із засновників Народного руху України (від 1999 року - член Українського народного руху, згодом - Української народної партії). У 1994 році балотувався на посаду міського голови Києва.

Черняк завідував відділом теорії та методології Інституту економіки НАН України, обіймав посаду головного наукового співробітника Науково-дослідного фінансового інституту при Міністерстві фінансів.

Нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня (2001).

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