У Литві оштрафували компанію за нелегальне працевлаштування українців

Литовська Державна інспекція з праці оштрафувала вільнюську будівельну компанію на 17 тис. 360 євро за нелегальне працевлаштування громадян України.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт литовського національного телерадіомовлення LRT.

«Було встановлено, що українці не були працевлаштовані в польських компаніях, їх відрядження були фіктивними, а на будмайданчиках у Вільнюсі вони працювали нелегально», - заявили в Держінспекції.

За її даними, це стосується 20 українських громадян.

Держінспекція Литви з праці у співпраці з литовською Державною податковою інспекцією, Службою розслідування фінансових злочинів і польськими відомствами прояснювали дану ситуацію з початку цього року.

Розпочато розслідування в зв'язку з фальсифікацією даних і шахрайством.

Фото з сайту lrt.lt