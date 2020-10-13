СБУ викрила ділків, які підробляли паспорти Євросоюзу для заробітчан

Контррозвідники Служби безпеки України викрили протиправну діяльність міжрегіональної групи, учасники якої підробляли паспорти громадян країн Євросоюзу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє СБУ.

За даними досудового слідства, до групи входили мешканець Рівного та двоє жителів Львівської області. Діяли зловмисники під прикриттям агенції з підбору персоналу для роботи в європейських країнах. Для охочих працевлаштуватися за кордоном ділки виготовляли «липові» ID-картки резидентів країн Східної Європи та видавали їх за офіційні документи.

Для виготовлення фальшивок вони облаштували 5 підпільних «друкарень» у приватних помешканнях у Львові, Дрогобичі та кількох населених пунктах Рівненщини. Вартість комплекту підроблених документів становила від 300 євро.

У ході обшуків за адресами проживання та реєстрації фігурантів виявлено чорнову документацію, банківські картки та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності, а також оргтехніку, яку використовували для виготовлення фальшивок.

Розслідування проводиться за ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч. 2 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу.