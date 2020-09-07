Злочинці підробили сотні паспортів Євросоюзу, маскуючись під турфірму - СБУ

СБУ викрила та припинила протиправну діяльність групи мешканців Хмельницької та Чернівецької областей, які підробляли паспорти країн Євросоюзу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники працювали під вивіскою турфірми, яка допомагала громадянам отримати документи для роботи за кордоном. Ділки продавали їм фальшиві ІD-картки резидентів кількох східноєвропейських країн під виглядом офіційних документів, що дають право на перебування та працевлаштування. «Липові» документи коштували у середньому 300-500 євро.

Зазначається, що співробітники спецслужби задокументували низку фактів реалізації підроблених документів. «Турфірма» діяла приблизно 2 роки і до введення карантинних обмежень щомісяця виготовляла 20-30 фальшивих документів. Зараз масштаби бізнесу дещо впали.

«У ході проведення санкціонованих обшуків у помешканнях та за місцем роботи фігурантів виявлено оргтехніку, що використовувалась для підробки документів, копії бланків паспортів, чорнову документацію, банківські картки, мобільні телефони, а також інші речові докази причетності до протиправної діяльності. Усе вилучене направлено на криміналістичну експертизу», - уточнюється у повідомленні.

Наразі організатору та одній з його спільниць повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 358 (підроблення документрів) та ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення підозр ще двом учасникам протиправного бізнесу.

Триває слідство.

Операцію із викриття зловмисників проводило управління СБУ у Хмельницькій області спільно з відділом протидії торгівлі людьми ГУ Нацполіції за процесуального керівництва прокуратури Хмельницької області.

Фото: ssu.gov.ua