СБУ викрила угруповання, яке “штампувало” паспорти ЄС для нелегалів

СБУ викрила організовану групу, яка налагодила механізм незаконної легалізації на території України іноземців для подальшого їх переправлення до країн Євросоюзу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Зловмисники виготовляли фальшиві паспортні документи держав ЄС для вихідців з країн підвищеного терористичного ризику з Середньої Азії та Близького Сходу", - розповіли у спецслужбі.

Зокрема, оперативники задокументували понад 300 епізодів виготовлення підроблених ID-карток та закордонні паспорти країн Євросоюзу. Крім того, встановлено понад 20 «оптових замовників» фальшивих документів у 12 регіонах України.

За даними СБУ, середній обсяг підроблених документів становив від 200 до 320 одиниць щомісяця. Орієнтовна кількість виготовлених зловмисниками фальшивих документів за період діяльності злочинної групи з початку 2017 року становить майже 4 тисячі.

За результатами спецоперації, що проводилася на території Чернівецької, Львівської та Тернопільської областей, викрито всіх учасників злочинної групи, у тому числі «оптового замовника» – службовця Національної поліції. Блоковано також роботу цеху з виготовлення підроблених документів.

"Під час слідчих дій правоохоронці вилучили у зловмисників зразки фальшивок, обладнання для їх виготовлення, велику суму у готівці, отриману від протиправної діяльності, та інші речі, що мають доказове значення. Всі вони будуть направлені на експертизу. Крім того вилучено 5 одиниць вогнепальної мисливської зброї, яка зберігалася без відповідних дозволів та з ознаками переробки",- уточнили в СБУ.

Наразі 6 фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.