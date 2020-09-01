СБУ викрила угруповання, яке “штампувало” паспорти ЄС для нелегалів
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.
"Зловмисники виготовляли фальшиві паспортні документи держав ЄС для вихідців з країн підвищеного терористичного ризику з Середньої Азії та Близького Сходу", - розповіли у спецслужбі.
Зокрема, оперативники задокументували понад 300 епізодів виготовлення підроблених ID-карток та закордонні паспорти країн Євросоюзу. Крім того, встановлено понад 20 «оптових замовників» фальшивих документів у 12 регіонах України.
За даними СБУ, середній обсяг підроблених документів становив від 200 до 320 одиниць щомісяця. Орієнтовна кількість виготовлених зловмисниками фальшивих документів за період діяльності злочинної групи з початку 2017 року становить майже 4 тисячі.
За результатами спецоперації, що проводилася на території Чернівецької, Львівської та Тернопільської областей, викрито всіх учасників злочинної групи, у тому числі «оптового замовника» – службовця Національної поліції. Блоковано також роботу цеху з виготовлення підроблених документів.
"Під час слідчих дій правоохоронці вилучили у зловмисників зразки фальшивок, обладнання для їх виготовлення, велику суму у готівці, отриману від протиправної діяльності, та інші речі, що мають доказове значення. Всі вони будуть направлені на експертизу. Крім того вилучено 5 одиниць вогнепальної мисливської зброї, яка зберігалася без відповідних дозволів та з ознаками переробки",- уточнили в СБУ.
Наразі 6 фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.