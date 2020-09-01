СБУ провела контрдиверсійні навчання на "вразливих" об’єктах Херсонщини

Координаційна група Антитерористичного центру при СБУ провела тренування на території шести районів Херсонщини, де розташовано ряд терористично уразливих і стратегічно важливих об’єктів критичної інфраструктури області.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні СБУ.

Зазначається, що тренування пройшли, зокрема, на таких точках, як військовий об’єкт ЗСУ, Каховська ГЕС, Каховський судноплавний шлюз та споруди Північно-Кримського каналу.

У тренуваннях взяли участь співробітники ГУ СБУ в АР Крим, Національної та патрульної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, військовослужбовці Національної гвардії і Держприкордонслужби, підрозділи Збройних сил України, представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Головна мета навчань - підвищення рівня міжвідомчої взаємодії провідних суб’єктів боротьби з тероризмом, організація та проведення у межах антитерористичної операції заходів з протидії можливим диверсіям на потенційно небезпечних об’єктах.

За сценарієм тренувань, умовні диверсанти намагалися вчинити низку диверсійно-терористичних актів на стратегічних об’єктах Херсонщини через незаконне проникнення на них та мінування приміщень та обладнання.

Таким чином було перевірено рівень захищеності об’єктів критичної інфраструктури, готовності їх адміністрацій, служб безпеки та охорони, місцевих підрозділів правоохоронних органів, спеціальних служб та інших воєнізованих формувань до реагування на надзвичайні події та усунення наслідків можливих терористичних атак.

За результатами проведених тренувань координаційна група АТЦ наразі надає відповідні методичні рекомендації з урахуванням специфіки діяльності кожного об’єкта для удосконалення систем їх захисту та бере на контроль усунення виявлених недоліків.

Фото: СБУ