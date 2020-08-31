СБУ інсценувала вбивство IT-шника в Києві та спіймала кілера

Служба безпеки України попередила замовне вбивство київського ІТ-комерсанта і затримала замовника.

Про це йдеться у повідомленні СБУ у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Оперативники спецслужби встановили, що киянин шукає кілера для вбивства свого бізнес-партнера. «Колеги» працювали в IT-галузі і займалися криптовалютами. Життя зловмисник оцінив у 5 тисяч доларів.

Для його викриття у Голосіївському районі Києва працівники СБУ імітували зникнення, а потім «убивство» жертви.

Після цього замовнику «відзвітували», що завдання виконали, та затримали одразу після передачі «кілеру» винагороди та фотодоказів.

Зловмиснику вже оголошено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Фото: СБУ