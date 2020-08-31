На Харківщині банда тероризувала бізнесменів, погрожуючи вбивствами дітей

У Харкові Служба безпеки України затримала злочинну групу, учасники якої вимагали гроші у підприємців і заможних громадян, погрожуючи їм вбивствами, у тому числі дітей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що до складу групи входило п’ятеро місцевих жителів, серед яких були особи, яких уже притягували до кримінальної відповідальності за насильницькі й майнові злочини.

Зазначається, що в одному із задокументованих епізодів злочинної діяльності учасники угруповання вимагали від харків’янина, який займається професійною медичною практикою у сфері пластичної хірургії, $35 тисяч, погрожуючи, у разі несплати грошей, вбити його малолітню дитину. Інформацію про матеріальний стан лікаря, склад його сім’ї та адресу мешкання вимагачі дізналися від знайомого «жертви», який також планував нажитися на цьому злочині. Спочатку зловмисники вимагали від лікаря 100 тисяч доларів, але згодом погодилися на меншу суму.

Читайте також: СБУ блокувала масштабний канал нелегальної міграції іноземців до Євросоюзу

«Співробітники СБУ разом з поліцією та прокуратурою затримали у Харкові чотирьох членів групи під час одержання обумовленої суми. При обшуках за місцями їх проживання правоохоронці вилучили мобільні телефони, з яких здійснювалися погрози вбивством, а також інші докази протиправної діяльності», - уточнюється у повідомленні.

Наразі затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення підозри п’ятому фігуранту кримінального провадження та обрання щодо всіх учасників злочинної групи запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

За цей злочин підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Службою безпеки України перевіряється причетність учасників злочинної групи до вчинення інших насильницьких злочинів на території регіону.

Фото: СБУ