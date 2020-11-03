Інститут нацпам’яті випустив ролик імперську концепцію «Новоросії»

Інститут нацпам’яті випустив ролик імперську концепцію «Новоросії»

Відео
Укрінформ
Український інститут національної пам’яті презентує четвертий ролик в межах інформаційно-просвітницької кампанії «Південь без міфів».

Про це повідомляється на сайті УІНП, передає Укрінформ.

«Четверте відео в анімаційній формі - про те, як відбувався процес колонізації українських степів Російської імперії. Зокрема у ролику закцентовано увагу на знищенні козацьких та татарських поселень з переінакшенням їх на російський імперський лад. Також у відео розкривається тема створення концепції «Новоросія», яка окреслювала процес колонізації Російською імперією українських степів та використання цього концепту сучасною Росією для виправдання агресії в Україні», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, кампанія «Південь без міфів» покликана розповісти історичні факти про степову Україну, зокрема висвітлити внесок українських козаків та кримських татар у розвиток краю.

Ролик розробила студія Young & Hungry production. Ініціатор та координатор інформаційно-просвітницької кампанії – заступник голови Українського інституту національної пам’яті Володимир Тиліщак.

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Як повідомляв Укрінформ, створення циклу анімаційних відео – перший етап проєкту «Південь без міфів», спрямованого на деконструювання російських імперських міфів про історію Північного Причорномор’я.

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Цикл відкрив 13 серпня ролик про Одесу, другий ролик був присвячений ранній історії міста Дніпро, третій анімаційний ролик в межах інформаційно-просвітницької кампанії «Південь без міфів» розповідає про ранню історію Маріуполя.

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