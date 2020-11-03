Інститут нацпам’яті випустив ролик імперську концепцію «Новоросії»

Український інститут національної пам’яті презентує четвертий ролик в межах інформаційно-просвітницької кампанії «Південь без міфів».

Про це повідомляється на сайті УІНП, передає Укрінформ.

«Четверте відео в анімаційній формі - про те, як відбувався процес колонізації українських степів Російської імперії. Зокрема у ролику закцентовано увагу на знищенні козацьких та татарських поселень з переінакшенням їх на російський імперський лад. Також у відео розкривається тема створення концепції «Новоросія», яка окреслювала процес колонізації Російською імперією українських степів та використання цього концепту сучасною Росією для виправдання агресії в Україні», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, кампанія «Південь без міфів» покликана розповісти історичні факти про степову Україну, зокрема висвітлити внесок українських козаків та кримських татар у розвиток краю.

Ролик розробила студія Young & Hungry production. Ініціатор та координатор інформаційно-просвітницької кампанії – заступник голови Українського інституту національної пам’яті Володимир Тиліщак.

Як повідомляв Укрінформ, створення циклу анімаційних відео – перший етап проєкту «Південь без міфів», спрямованого на деконструювання російських імперських міфів про історію Північного Причорномор’я.

Цикл відкрив 13 серпня ролик про Одесу, другий ролик був присвячений ранній історії міста Дніпро, третій анімаційний ролик в межах інформаційно-просвітницької кампанії «Південь без міфів» розповідає про ранню історію Маріуполя.