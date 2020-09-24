Агресія РФ запустила процес осмислення українцями свого минулого - УІНП

Агресія РФ запустила процес осмислення українцями свого минулого - УІНП

Укрінформ
Російська агресія запустила процес осмислення свого минулого українцями.

Про це сказав заступник голови Українського інституту національної пам’яті Володимир Тиліщак 24 вересня під час другого засідання Національного круглого столу, організованого МКІП в Одеській національній науковій бібліотеці, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Процес активізації осмислення минулого став результатом російської агресії. З іншого боку російська агресія для багатьох в Україні відкрила очі не лише на суть імперської політики, але і на її інформаційну складову. В тому числі і на оцінки минулого", - сказав Тиліщак.

Він зазначив, що складовою нашого переосмислення має бути формування критичного, відкритого погляду на минуле. І це має бути відмова від тоталітарної спадщини в оцінках минулого.

"Передусім це чорно-біле бачення минулого. Коли є шляхетні наші розвідники, і їхні кляті шпіони. Коли ми з історичних постатей, персонажів творимо ікони, або навпаки тавруємо, як зрадників чи ворогів", - сказав Тиліщак.

За його словами, такий чорно-білий підхід є спадщиною того мислення, яке закладав тоталітарний режим виправдовуючи себе.

Тиліщак додав, що українці мають відмовлятися від цього, і по-новому дивитися на історичні події та постатей.

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Як повідомлялося, 10 вересня 2020 року в Києві пройшов перший Національний круглий стіл. У фокусі обговорення науковців була тема "Культура діалогу".

Ініціатива МКІП передбачає проведення семи круглих столів у різних містах України - Києві, Одесі, Харкові, Чернівцях, Острозі, Кривому Розі та Полтаві. Українські науковці дискутуватимуть про культуру, історію, релігію, мову, філософію, мистецтво та екологію.

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