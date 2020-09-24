Сила українського суспільства полягає у його різноманітті та вмінні вести діалог – Ткаченко
Таку думку висловив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко під час другого засідання Національного круглого столу, організованого МКІП в Одеській національній науковій бібліотеці, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"На мій погляд, сила українського суспільства полягає в різноманітті, українське суспільство толерантне, тут багато релігій, тут є різні точки зору, в тому числі на історію, але сила, яку ми можемо протиставити агресії, полягає якраз у тому, що в нас є можливість розмовляти один з одним, чути один одного, навіть в таких темах як історія", - сказав урядовець.
Він повідомив, що у середу спілкувався із європейськими дипломатами та з'ясував, що вони уважно слідкують за тим, як проходять круглі столи МКІП та позитивно оцінюють такий підхід.
"Тому що діалог якраз і відрізняє європейське цивілізоване суспільство, коли ми можемо знайти спільну мову і з приводу перейменування вулиць з одних героїв на честь інших героїв, і з приводу постатей, які могли б здаватися такими, що викликають протистояння, але насправді вони належать Україні – це історія. В той чи інший спосіб їх можна розмальовувати різним кольорами, але це частина нашої історії" - додав глава МКІП.
Він вважає, що українцям не варто відмовлятися від своєї історії чи тих або інших постатей. "Я, наприклад, вважаю, що позбавляти себе можливості визнавати Чехова українським автором також — це означає втратити значний прошарок культури, яка належить Україні", - додав Ткаченко.
Урядовець наголосив, що нині настрої у суспільстві достатньо поляризовані, і ця хоч і крихка, але єдність є надзвичайно важливою.
Як повідомляв Укрінформ, 10 вересня 2020 року в Києві пройшов перший Національний круглий стіл. У фокусі обговорення науковців була тема "Культура діалогу".
Ініціатива МКІП передбачає проведення семи круглих столів у різних містах України - Києві, Одесі, Харкові, Чернівцях, Острозі, Кривому Розі та Полтаві. Українські науковці дискутуватимуть про культуру, історію, релігію, мову, філософію, мистецтво та екологію.