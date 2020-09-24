Сила українського суспільства полягає у його різноманітті та вмінні вести діалог – Ткаченко

Сила українського суспільства полягає у його різноманітті, толерантності та вмінні вести діалог та знаходити спільні рішення на спірні питання.

Таку думку висловив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко під час другого засідання Національного круглого столу, організованого МКІП в Одеській національній науковій бібліотеці, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На мій погляд, сила українського суспільства полягає в різноманітті, українське суспільство толерантне, тут багато релігій, тут є різні точки зору, в тому числі на історію, але сила, яку ми можемо протиставити агресії, полягає якраз у тому, що в нас є можливість розмовляти один з одним, чути один одного, навіть в таких темах як історія", - сказав урядовець.

Він повідомив, що у середу спілкувався із європейськими дипломатами та з'ясував, що вони уважно слідкують за тим, як проходять круглі столи МКІП та позитивно оцінюють такий підхід.

"Тому що діалог якраз і відрізняє європейське цивілізоване суспільство, коли ми можемо знайти спільну мову і з приводу перейменування вулиць з одних героїв на честь інших героїв, і з приводу постатей, які могли б здаватися такими, що викликають протистояння, але насправді вони належать Україні – це історія. В той чи інший спосіб їх можна розмальовувати різним кольорами, але це частина нашої історії" - додав глава МКІП.

Він вважає, що українцям не варто відмовлятися від своєї історії чи тих або інших постатей. "Я, наприклад, вважаю, що позбавляти себе можливості визнавати Чехова українським автором також — це означає втратити значний прошарок культури, яка належить Україні", - додав Ткаченко.

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Урядовець наголосив, що нині настрої у суспільстві достатньо поляризовані, і ця хоч і крихка, але єдність є надзвичайно важливою.

Як повідомляв Укрінформ, 10 вересня 2020 року в Києві пройшов перший Національний круглий стіл. У фокусі обговорення науковців була тема "Культура діалогу".

Ініціатива МКІП передбачає проведення семи круглих столів у різних містах України - Києві, Одесі, Харкові, Чернівцях, Острозі, Кривому Розі та Полтаві. Українські науковці дискутуватимуть про культуру, історію, релігію, мову, філософію, мистецтво та екологію.