МКІП хоче стати пілотним міністерством із впровадження програми Біарріц в Україні - Ткаченко

Міністерство культури і інформаційної політики звернулося з пропозицією стати пілотним міністерством із впровадження програми Біарріц в Україні.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко під час конференції "Простір - країна спільних цінностей", який проходить у м. Фастів.

"Буквально вчора колеги сказали, що направили лист віцепрем’єру Стефанишиній з пропозицією, щоб Мінкульт став тим міністерством, яке почало запроваджувати програму Біарріц в Україні. Так що ми готові в цьому плані працювати", - сказав Ткаченко.

Як повідомлялося, з ініціативи першої леді Олени Зеленської 11 вересня 2020 року Україна стала повноправною учасницею міжнародного "Партнерства Біарріц", започаткованого лідерами країн Групи семи (G7) – Канадою, Францією, Німеччиною, Італією, Японією, Великою Британією та США з метою посилення відповідальності "Великої сімки" та консолідації зусиль інших держав для досягнення рівних прав і можливостей у суспільстві та відсутності обмежень за будь-якими ознаками.