“Партнерство Біарріц”: Україна бере на себе зобов’язання у п’яти сферах

Україна як учасниця “Партнерства Біарріц” бере на себе зобов’язання у п’яти сферах і має їх виконати.

Про це написала дружина Президента Олена Зеленська в авторській колонці, присвяченій приєднанню України до “Партнерства”, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

“У межах Партнерства Україна бере на себе зобов’язання у п’яти сферах і має їх виконати. Не лише розробити універсальні норми для створення безбар'єрного для всіх громадян простору, а й забезпечити їхнє виконання на практиці. Закріпити на законодавчому рівні право чоловіка брати відпустку для догляду за дитиною і право жінки обирати будь-яку професію, отримуючи гідну оплату за свою працю. Створити систему реагування на випадки домашнього насильства з достатньою кількістю притулків для постраждалих і об'єктивною відповідальністю для кривдника. Систему, яка надає допомогу вчасно”, - розповіла перша леді.

Вона підкреслила, що Партнерство Біарріц — це про рівність, рівні права та можливості.

“Право самостійно обирати професію, можливість вільно пересуватися, не зіштовхуючись з архітектурними перешкодами та з ментальними упередженнями. Право бути прийнятим суспільством не з жалістю, як до жертви, чи із захопленням, як до героя, котра / котрий "примудрилися» пристосуватися й жити на повну, а зі ставленням як до рівних”, - зазначила дружина Президента

За її словами, серед цілей “Біарриц” - руйнування бар'єрів: фізичних, ментальних, соціальних, економічних; надуманих і тих, що реально існують.

“Отримала підвищення? Ну зрозуміло, яким чином. Бабуся з нафарбованими нігтями та губами? Вже зовсім "того» на старості. Дитина з аутизмом? Співчуваємо, але їй не місце серед наших учнів. Народила — хрест на кар'єрі. Постав її на місце кулаком — ти чоловік чи ганчірка? Стереотипи, які зростали разом з нами ще з пелюшок, ми множимо й проєктуємо на тих, хто підростає поруч, і методично кодуємо в їхні налаштування”, - пояснила Олена Зеленська.

Також вона зауважила, що Партнерство передбачає розвиток універсального публічного середовища, у якому пересування в інвалідному візку чи з дитячим візочком не є фізичним бар'єром; про навчання дітей принципів рівності та взаємоповаги.

“Про нормальність бажання дівчинки бути пожежницею чи військовою, а хлопчика — вихователем у дитячому садку чи дизайнером одягу. Про те, що хлопці також плачуть, і це нормально. Про відмову від нав’язування дітям застарілих поглядів на професії. І про відмову від заборони професій для жінок. Так! І таке в нас існує! Про право людини самостійно вирішувати, ким бути, і право на повагу до її вибору”, - підкреслила дружина Президента.

За її словами, самі того не помічаючи, ми живемо в рамках, запрограмованих у нас ще з попереднього сторіччя: “сильний / слабка, розумний / красива, годувальник / обслуга”.

Перша леді наголосила, що “Біарріц” також спрямоване на подолання стереотипів "б'є — значить, любить» і "чоловік добуває мамонта, а жінка його готує», на боротьбу з дискримінацією при працевлаштуванні, особливо щодо молоді та людей третього віку.

“Всі українці повинні мати рівні можливості. А вирішувати, користуватися ними чи ні, — це також право кожного. І це право не має залишитися красивими словами на папері”, - наголосила Олена Зеленська.

Водночас вона висловила переконання, що приєднання України до Партнерства, започаткованого лідерами G7 під головуванням французького президента Еммануеля Макрона, свідчить про прагнення країни до розбудови суспільства нового покоління — для нас і тих, хто буде після.

Як повідомлялося, з ініціативи першої леді України Олени Зеленської 11 вересня 2020 року Україна стала повноправною учасницею міжнародного "Партнерства Біарріц», яке було започатковане лідерами країн Групи семи (G7) – Канадою, Францією, Німеччиною, Італією, Японією, Великою Британією та США з метою посилення відповідальності "Великої сімки» та консолідації зусиль інших держав для досягнення рівних прав і можливостей у суспільстві та відсутності обмежень за будь-якими ознаками.

Фото: ОП