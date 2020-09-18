“Партнерство Біарріц”: Україна бере на себе зобов’язання у п’яти сферах

“Партнерство Біарріц”: Україна бере на себе зобов’язання у п’яти сферах

Укрінформ
Україна як учасниця “Партнерства Біарріц” бере на себе зобов’язання у п’яти сферах і має їх виконати.

Про це написала дружина Президента Олена Зеленська в авторській колонці, присвяченій приєднанню України до “Партнерства”, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

“У межах Партнерства Україна бере на себе зобов’язання у п’яти сферах і має їх виконати. Не лише розробити універсальні норми для створення безбар'єрного для всіх громадян простору, а й забезпечити їхнє виконання на практиці. Закріпити на законодавчому рівні право чоловіка брати відпустку для догляду за дитиною і право жінки обирати будь-яку професію, отримуючи гідну оплату за свою працю. Створити систему реагування на випадки домашнього насильства з достатньою кількістю притулків для постраждалих і об'єктивною відповідальністю для кривдника. Систему, яка надає допомогу вчасно”, - розповіла перша леді.

Вона підкреслила, що Партнерство Біарріц — це про рівність, рівні права та можливості.

“Право самостійно обирати професію, можливість вільно пересуватися, не зіштовхуючись з архітектурними перешкодами та з ментальними упередженнями. Право бути прийнятим суспільством не з жалістю, як до жертви, чи із захопленням, як до героя, котра / котрий "примудрилися» пристосуватися й жити на повну, а зі ставленням як до рівних”, - зазначила дружина Президента

За її словами, серед цілей “Біарриц” - руйнування бар'єрів: фізичних, ментальних, соціальних, економічних; надуманих і тих, що реально існують.

“Отримала підвищення? Ну зрозуміло, яким чином. Бабуся з нафарбованими нігтями та губами? Вже зовсім "того» на старості. Дитина з аутизмом? Співчуваємо, але їй не місце серед наших учнів. Народила — хрест на кар'єрі. Постав її на місце кулаком — ти чоловік чи ганчірка? Стереотипи, які зростали разом з нами ще з пелюшок, ми множимо й проєктуємо на тих, хто підростає поруч, і методично кодуємо в їхні налаштування”, - пояснила Олена Зеленська.

Читайте також: Досягнення гендерної рівності в Україні має бути метою всіх держпрограм - Стефанішина

Також вона зауважила, що Партнерство передбачає розвиток універсального публічного середовища, у якому пересування в інвалідному візку чи з дитячим візочком не є фізичним бар'єром; про навчання дітей принципів рівності та взаємоповаги.

“Про нормальність бажання дівчинки бути пожежницею чи військовою, а хлопчика — вихователем у дитячому садку чи дизайнером одягу. Про те, що хлопці також плачуть, і це нормально. Про відмову від нав’язування дітям застарілих поглядів на професії. І про відмову від заборони професій для жінок. Так! І таке в нас існує! Про право людини самостійно вирішувати, ким бути, і право на повагу до її вибору”, - підкреслила дружина Президента.

За її словами, самі того не помічаючи, ми живемо в рамках, запрограмованих у нас ще з попереднього сторіччя: “сильний / слабка, розумний / красива, годувальник / обслуга”.

Перша леді наголосила, що “Біарріц” також спрямоване на подолання стереотипів "б'є — значить, любить» і "чоловік добуває мамонта, а жінка його готує», на боротьбу з дискримінацією при працевлаштуванні, особливо щодо молоді та людей третього віку.

“Всі українці повинні мати рівні можливості. А вирішувати, користуватися ними чи ні, — це також право кожного. І це право не має залишитися красивими словами на папері”, - наголосила Олена Зеленська.

Читайте також: Україна офіційно стала учасницею «Партнерства Біарріц»

Водночас вона висловила переконання, що приєднання України до Партнерства, започаткованого лідерами G7 під головуванням французького президента Еммануеля Макрона, свідчить про прагнення країни до розбудови суспільства нового покоління — для нас і тих, хто буде після.

Як повідомлялося, з ініціативи першої леді України Олени Зеленської 11 вересня 2020 року Україна стала повноправною учасницею міжнародного "Партнерства Біарріц», яке було започатковане лідерами країн Групи семи (G7) – Канадою, Францією, Німеччиною, Італією, Японією, Великою Британією та США з метою посилення відповідальності "Великої сімки» та консолідації зусиль інших держав для досягнення рівних прав і можливостей у суспільстві та відсутності обмежень за будь-якими ознаками.

Фото: ОП

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-