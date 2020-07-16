Досягнення гендерної рівності в Україні має бути метою всіх держпрограм - Стефанішина

Досягнення гендерної рівності в Україні має розглядатися як ціль усіх державних програм та стратегічних напрямів розвитку суспільства.

Про це заявила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина на розширеній нараді щодо пріоритетів гендерної політики та виконання зобов’язань України в рамках Партнерства Біарріц, повідомляється на Урядовому порталі.

«Досягнення гендерної рівності в Україні має розглядатися не тільки як окреме завдання уряду, а і як ціль усіх державних програм та стратегічних напрямів розвитку суспільства. Гендерна рівність – це один з пріоритетів уряду та моїх особисто як віцепрем'єр-міністра», - сказала Стефанішина.

Вона наголосила, що гендерні питання включені в порядок денний всього процесу реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, партнерства Україна-НАТО та є важливим компонентом співпраці України з усіма міжнародними партнерами.

Учасники наради обговорили питання інтеграції гендерного компоненту в усі реформи, політики та стратегічні документи; впровадження порядку резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека»; виконання зобов’язань відповідно до Партнерства Біарріц; запуск інформаційних кампаній з подолання гендерних стереотипів, перегляд державних будівельних норм для створення безбар’єрного та інклюзивного простору та інші питання.