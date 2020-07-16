Україна торік досягла прогресу у 15 із 17 Цілей сталого розвитку — Стефанішина

Україна минулого року досягла прогресу у 15 з 17 Цілей сталого розвитку, які розглядаються як орієнтири для стратегічних документів.

Про це з посиланням на дані у Добровільному національному огляді заявила віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина під час відеозвернення до учасників Політичного форуму високого рівня зі сталого розвитку під егідою ЕКОСОР у м. Нью-Йорк, повідомляє Євроінтеграційний портал.

«Уряд України… розглядає Порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року, як шлях до трансформації України у сильну та конкурентоспроможну демократію. Досягнення Цілей сталого розвитку є двигуном європейській інтеграції України», - сказала Стефанішина.

Вона додала, що з 2019 згідно з указом Президента України Цілі сталого розвитку розглядаються як орієнтири для стратегічних документів, зокрема бюджету, що сприятиме ефективному використанню наявних ресурсів.

«Україна також прагне долучитися до глобальних зусиль у розробці Дорожньої карти з науки, технологій та інновацій для досягнення Цілей сталого розвитку», – зазначила віцепрем’єр.

Стефанішина акцентувала увагу учасників Форуму, що сталий розвиток можливий виключно за умови неухильного дотримання норм і принципів міжнародного права, включаючи гуманітарне право.

Читайте також: Стефанішина анонсувала консультації з бізнесом щодо оновлення Угоди про асоціацію

«Надзвичайно сумно бачити, що у Добровільному національному огляді, представленому Російською Федерацією, містяться посилання на дані з тимчасово окупованого українського Криму. Я вважаю, що цей Форум та його результати повинні суворо керуватися Хартією ООН та відповідними рішеннями Генеральної Асамблеї, які гарантують територіальну цілісність та суверенітет держав-членів», – наголосила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

У вересні 2015 року у Нью-Йорку відбувся Саміт ООН зі сталого розвитку. За його підсумками було затверджено 17 Цілей сталого розвитку, які ще називають «Глобальними цілями». Це загальний заклик до дій, спрямованих на те, щоб покінчити з бідністю, захистити планету і забезпечити мир і процвітання для всіх людей у світі. Серед 17 цілей: подолання бідності та голоду, міцне здоров’я, якісна освіта, гендерна рівність, чиста вода та належні санітарні умови тощо. Цілі є взаємопов'язаними — ключем до успіху в одній із них є вирішення питань, загалом пов'язаних з іншими.

Україна зобов’язалась здійснити Добровільний національний огляд щодо досягнення Цілей сталого розвитку та представити його під час Політичного форуму високого рівня зі сталого розвитку під егідою ЕКОСОР 10-17 липня 2020 року у м. Нью-Йорк.