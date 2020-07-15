Стефанішина анонсувала консультації з бізнесом щодо оновлення Угоди про асоціацію

Офіс віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції наприкінці липня розпочне консультації з бізнесом щодо оновлення Угоди про асоціацію України з ЄС.

Про це заявила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина на брифінгу «Україна та Угода про асоціацію з ЄС: моніторинг виконання 2014-2019», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Оновлення Угоди про асоціацію - це багаторівневий процес, який з часом буде запускатися у двосторонньому форматі, але вироблення сильної української позиції повинне базуватися не лише на урядовому аналізі, а має бути підкріплене пропозиціями насамперед бізнесу. Дуже скоро - вже до кінця цього місяця - стартують так звані діалоги з бізнесом. До кінця липня ми сформуємо коло експертів, які разом з бізнесом зберуть ключові акценти, які мають стати основою нашої переговорної позиції», - сказала Стефанішина.

Вона додала, що йдеться про структурний секторальний діалог, а також загальні консультації, які буде забезпечувати Офіс віцепрем’єра в координації з іншими міністерствами.

На переконання віцепрем’єра, відкритість цього процесу є запорукою його успіху.

Як повідомлялося, саміт Україна –ЄС має відбутися 1 жовтня.