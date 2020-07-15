Євроінтеграція: Стефанішина озвучила амбітні плани на жовтневий саміт з ЄС

Україна має амбітні плани на саміт з Європейським Союзом у жовтні, зокрема щодо підписання низки важливих угод, спрямованих на поглиблення європейської інтеграції країни.

Про це заявила віцепрем’єр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина на брифінгу "Україна та Угода про асоціацію з ЄС: моніторинг виконання 2014-2019", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Збільшення динаміки виконання Угоди через ті законопроєкти, які були ухвалені парламентом у форматі турборежиму, і тими підзаконними актами, які розробляються і ухвалюються урядом на виконання цього законодавства, дозволяють нам говорити, що саміт Україна-ЄС, який відбудеться в жовтні, може і має бути достатньо амбітним. Ми виносимо як пропозиції щодо результатів саміту всі рішення стосовно інтеграції в єдиний цифровий ринок, просування по прийняттю України в ENTSO-E - Європейську мережа операторів системи передачі електричної енергії, і тут я із захопленням можу говорити, що Україна і технічно, і юридично готова до того, що стати частиною європейської системи", - сказала Стефанішина.

Вона додала, що Україна також розраховує на підписання угоди про спільний авіаційний простір і початок другої місії в рамках підготовки до укладення Угоди про "промисловий безвіз" (ACCA).

Стефанішина відзначила, що це реальні плани, які грунтуються на прогресі України.

Як повідомлялося, місія ЄС для оцінки готовності України до початку перемовин щодо укладення з Євросоюзом Угоди про відповідність та прийнятність промислової продукції (Угода ACAA) мала приїхати у першому кварталі, однак через коронавірус це було перенесено. Тепер її приїзд очікується до кінця року.