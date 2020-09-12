Україна офіційно стала учасницею «Партнерства Біарріц»

Україна отримала офіційний статус учасниці «Партнерства Біарріц» – міжнародної ініціативи рівних прав і можливостей для всіх.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

Приєднання нашої країни до важливого в контексті рівності всіх громадян проєкту започатковане першою леді в грудні минулого року.

У травні Кабмін підтримав приєднання країни до міжнародного «Партнерства Біарріц». Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба скерував відповідний лист уряду до Міністерства Європи та закордонних справ Французької Республіки із заявою щодо участі України в проєкті на постійній основі.

Офіційний лист-відповідь міністра Європи та закордонних справ Французької Республіки Жан-Іва Ле Дріана вручив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен на урочистій зустрічі з нагоди офіційного приєднання України до міжнародного «Партнерства Біарріц», у якій взяли участь дружина Президента Олена Зеленська, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, посли країн Групи семи (G7) та Швеції, а також представники міжнародних організацій.

«Наші країни об’єднають свої зусилля заради рівності між жінками та чоловіками...Нові зобов’язання, які було взято українським урядом на законодавчому та нормативному рівнях у рамках Партнерства Біарріц, – зокрема ті, що стосуються надання відпустки для догляду за дитиною як матері, так і батьку або ж впровадження законодавства щодо боротьби з проявами насильства домашнього, сексистського чи сексуального характеру, – є потужними кроками, що несуть конкретні зміни», - йдеться в листі.

Під час урочистого заходу перша леді наголосила, що досвід і підтримка країн – учасниць та експертиза, зібрана в межах «Партнерства Біарріц», стануть величезною допомогою в роботі над створенням рівних можливостей для всіх українців.

Посол Французької Республіки своєю чергою запросив Україну до участі у Форумі «Покоління рівності», організованому ООН-Жінки, Мексикою та Францією з метою мобілізації всіх, хто працює задля встановлення рівності між жінками та чоловіками й бере на себе амбіційні зобов'язання в цій сфері».

У межах Партнерства Україна як повноправна учасниця бере на себе зобов’язання у п’яти сферах. Це розвиток безбар’єрного публічного простору, дружнього до сімей з дітьми та маломобільних груп населення; навчання дітей принципів рівності жінок і чоловіків; запобігання насильству; зменшення розриву в оплаті праці жінок і чоловіків; створення більших можливостей для чоловіків піклуватися про дітей.

«Партнерство Біарріц» було започатковане лідерами країн G7 на саміті в місті Біарріці (Франція) 25 серпня 2019 року під головуванням Президента Французької Республіки Еммануеля Макрона. Мета ініціативи – посилити відповідальність та консолідувати зусилля міжнародної спільноти щодо досягнення гендерної рівності.

Фото: ОП