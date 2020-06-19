Раді пропонують запровадити “декретну” відпустку для чоловіків

У Верховній Раді України зареєстровано проєкт закону на виконання зобов’язань України в межах міжнародного «Партнерства Біарріц», який розширює можливості українських чоловіків у частині поєднання професійної діяльності з сімейними обов'язками та вихованням дітей, а також пропонує запровадити новий вид відпустки для чоловіків – відпустку при народженні дитини.

Відповідний законопроєкт зареєстровано під №3695, повідомляє пресслужба Офісу Президента.

“Законопроєкт допоможе усунути законодавчі прогалини, які обмежують права чоловіка на відпустку для догляду за дитиною, та створити передумови для посилення ролі батька у процесі виховання дітей та розвитку відповідального батьківства в Україні”, - ідеться в повідомленні.

Документом, зокрема, запропоновано внести зміни до Кодексу законів про працю та закону «Про відпустки», закріпивши на законодавчому рівні такі права чоловіків:

– на встановлення скороченого робочого часу для батьків, які виховують дітей без матері (зокрема в разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також мають дітей віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю (у чинному законодавстві це право передбачено лише для жінок);

– на отримання чоловіком одноразової оплачуваної відпустки тривалістю до 14 календарних днів при народженні дитини;

– рівні права батька та матері на відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (у чинному законодавстві право батька розуміється як похідне від права матері на таку відпустку, тобто лише матір може делегувати право на відпустку батькові чи іншим родичам, які фактично доглядають за дитиною, що обмежує батька, матір дитини якого є самозайнятою особою або фізичною особою – підприємцем, у праві скористатися відпусткою для догляду за дитиною, оскільки така жінка не перебуває в трудових відносинах та не має права на будь-який вид відпустки).

“Цей законопроєкт – перший крок України у виконанні її зобов’язань у межах міжнародного «Партнерства Біарріц» зі встановлення рівних прав для жінок і чоловіків у всіх сферах життя. Приєднання України до «Партнерства» було ініційоване першою леді Оленою Зеленською та підтримано Кабінетом міністрів”, - розповіли в ОП.

Про це також повідомила заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук на своїй сторінці у Facebook.

“За ініціативи першої леді Олени Зеленської разом із колегами по фракції «Слуга народу» та МФО «Рівні можливості» підготували законопроєкт, який пропонує запровадити батьківську відпустку”, – зазначила політик.

За її словами, при народженні дитини передбачатиметься одноразова оплачувана відпустка тривалістю до 14 календарних днів без урахування святкових і вихідних, а також із догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку – з виплатою за ці періоди допомоги відповідно до законодавства.

Як повідомлялося, дружина Президента Олена Зеленська у грудні 2019 року ініціювала приєднання України до міжнародного "Партнерства Біарріц", започаткованого країнами G7 для утвердження гендерної рівності.