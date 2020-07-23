Айвазовська: Вперше в історії України гендерна квота на виборах - реально захищена

Гендерна квота цьогоріч вперше в історії України є реально захищеною на місцевих виборах, адже серед вимог до виборчого списку є врахування 40-відсоткової пропорції представництва різних статей.

На цьому акцентувала голова правління, координатор виборчих програм Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська 23 липня під час Українського жіночого конгресу "Нова реальність — нові можливості!", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Уперше в історії України, вперше в історії українських виборів гендерна квота є не формальною, а реально захищеною... І серед переліку документів, серед вимог до виборчого списку є врахування 40-відсоткової квоти представництва різних статей як найменша пропорція. Тобто в кожній п'ятірці переліку кандидатів щодо виборів до місцевої ради у громадах від 10 тисяч виборців має бути збережена пропорція двоє до трьох: або три чоловіка і двічі жінки, або три жінки і два чоловіка", — пояснила вона.

Водночас Айвазовська уточнила, що на етапі розподілу цього переліку за територіальними списками ця пропорція також має бути збережена, тому що "громадяни у бюлетені будуть бачити назву політичної партії та список кандидатів від п'яти до дванадцяти, з якого треба обрати номер особи, якій хочуть надати найбільшу підтримку".

Читайте також: В Україні набула чинності постанова про місцеві вибори у 2020 році

"Списки формально називаються відкритими, але для того, щоб відбулося перерейтингування кандидата або кандидатки у списку, потрібно набрати чверть виборчої квоти. Це не гендерна квота, не плутайте, — це вага одного мандату в територіальній громаді. І не менш, ніж чверть від одного мандату, треба заробити персонально кандидату через голосування за оцей номер у списку партії. Якщо все значно спростити, то гендерна квота захищена на першому рівні: списки не будуть зареєстровані, якщо вона не буде дотримана. Тому для партій це зараз величезний виклик: у короткі терміни знайти не менш, ніж 40% жінок для реєстрації і подання, а в громадах нижчого рівня партія має зберігати квоту в 30%", — зазначила координаторка виборчих програм Громадянської мережі ОПОРА.

Як повідомляв Укрінформ, 15 липня Верховна Рада ухвалила постанову про призначення чергових місцевих виборів на 25 жовтня 2020 року.

Напередодні Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення виборчого законодавства", який парламент ухвалив 16 липня 2020 року.

Закон передбачає зміни щодо заповнення виборчих документів, процесу підрахунку голосів, подання документів кандидатами, обмеження для одночасного балотування на місцевих виборах.

Також удосконалено законодавство з питань територіальної організації виборів і системи виборчих комісій на місцевих виборах, зменшено грошову заставу на місцевих виборах тощо.

Окрім того, зміни стосуються питання діяльності Центральної виборчої комісії, функціонування Державного реєстру виборців, притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності за правопорушення під час виборчого процесу.