Ткаченко обговорив з послом Канади співпрацю у сфері культури

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко обговорив із Надзвичайним і Повноважним Послом Канади в Україні Ларисою Ґаладзою питання двосторонньої співпраці у царині культури.

Як повідомляє пресслужба МКІП, зустріч відбулася 21 вересня в онлайн-форматі, передає Укрінформ.

"Сторони обговорили співпрацю між Україною та Канадою в культурній сфері, зокрема ратифікацію угоди про спільне виробництво аудіовізуальних творів", - розповіли у міністерстві.

Ткаченко поінформував співрозмовницю про підготовку до запуску програми “Велика реставрація”, створення центрів культурних послуг, а також про реалізацію державних програм з промоції читання, розвитку внутрішнього туризму та підвищення медіаграмотності.

Своєю чергою канадська сторона висловила зацікавленість щодо початку роботи в Україні системи кешрібейтів та заявила про готовність поширювати інформацію про це серед своїх кіновиробників.

“Вдячний нашим канадським партнерам за підтримку. Приємно мати діалог з колегами, яким не потрібно доводити, що можливості культури надзвичайно потужні”, - зазначив Ткаченко за підсумками зустрічі.

Як повідомлялося, 14 вересня в Києві відбулась пресконференція Олександра Ткаченка з нагоди 100 днів на посаді міністра культури та інформаційної політики.

Фото: mkip.gov.ua