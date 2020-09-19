Ткаченко розповів, як у Нацопері відкрили сезон в умовах карантину

Міністр культури на інформаційної політики Олександр Ткаченко взяв участь у відкритті сезону у Національній опері України та закликав українців відвідати театр.

Відповідний допис глава МКІП оприлюднив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"У Національній опері України імені Т. Г. Шевченка відкриття сезону. 153-го. Театр півроку був зачинений на карантин. У залі десь третина глядачів. Як того вимагають норми (з наступного тижня можна пів зали). Всі в масках", - написав він.

Міністр розповів, що на Гала-концерті співаки виконують арії під рояль. Оркестру немає, а надалі - буде з обмеженою кількістю музикантів.

"Насолода відвідання театру з його гомоном у фоє, налаштуванням музики, виступами артистів та оплесками публіки – мало з чим зрівнянна. Сьогодні все трохи інакше. Але мистецтво – живе! Воно також може зцілювати... Театр чекає на вас. Йдіть в театр", - закликав українців міністр.

На Фейсбук-сторінці Національної опери зазначається, що 153-ій сезон відкривають 18 та 19 вересня оперний та балетний Гала-концерти, у неділю, 20 вересня, тут покажуть оперу "Моцарт і Сальєрі". Далі театралів чекають цікаві концертні програми і камерні вистави.

Оркестр під час вистав гратиме за мінімальної кількості інструментів, хор і кордебалет взагалі не з'являтимуться на сцені, а спектаклі йтимуть без антрактів. Глядачів у залі розсаджуватимуть із збереженням санітарної дистанції.

Квитки вже продаються, але театр відкриває продаж поступово.

фото: Фейсбук Олександра Ткаченка