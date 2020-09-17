Ткаченко назвав цілі щодо розвитку книговидавництва на 2021-2022 роки

Міністерство культури та інформаційної політики визначило цілі на 2021-2022 роки щодо розвитку книговидавничої справи.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Фейсбуці, інформуючи про вчорашню зустріч із представниками книговидавничої галузі.

"У порівнянні з 2019 роком через пандемію напрямок книговидавництва зазнав чималих збитків. Як з точки зору фінансування, так і умов для існування. Сьогодні книговидавнича сфера в Україні – це 7626 зареєстрованих гравців ринку. І заходи, які зможуть забезпечити достатні умови для існування та роботи галузі – надзвичайно потрібні", - зауважив Ткаченко.

За його словами, серед цілей на наступні два роки - затвердити стратегію розвитку книговидавничого ринку та промоції читання серед населення України; змінити програму 579, щоб підіймати межу обороту компаній, які можуть до неї долучитись; розпочати видачу сертифікатів на придбання книг для дітей шкільного віку.

Крім того, передбачається оновити процедуру поповнення бібліотечних фондів; надавати гранти на видання книжкової продукції; популяризувати українську літературу за кордоном; розвивати наявні проєкти, програми промоції читання, міжнародні партнерства, зазначив міністр.

Водночас МКІП планує започаткувати навчальні програми для авторів, перекладачів, видавців, запустити три цифрові платформи у 2021 році, а також провести дослідження про видавничий ринок, щодо промоції читання та щодо доступності української книги і літератури у світі, розповів Ткаченко.

"З кризи вийдемо! Робимо все для цього", - наголосив міністр.

Фото: Facebook Олександра Ткаченка