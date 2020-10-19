Апеляційний процес у справі Марківа: емоції та фейки замість фактів

Як обвинувачення відреагувало на докази невинуватості Марківа та чого чекати від наступного засідання?

Під час третього судового засідання в Мілані з розгляду апеляції на вирок нацгвардійцю Віталію Марківу суд прийняв новий переклад його розмови зі співкамерником у липні 2017 року, який доводить його невинуватість у загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та його перекладача росіянина Андрія Миронова у травні 2014-го на Донбасі.

Суд першої інстанції у Павії засудив українця до 24 років позбавлення волі за начебто причетність до смерті журналіста. Зараз нібито справедливість взяла гору, адже суд постановив повторно зробити переклад записів, які начебто свідчили про зізнання українця. Згідно з оприлюдненим результатом, Марків не казав: «Ми прибрали репортера»; він сказав: «У 2014 був убитий італійський репортер, і тепер вину хочуть покласти на мене».

Обвинувачення намагалося долучити до матеріалів справи вирвану з контексту фразу «вбили журналіста», інтерпретувати як зізнання у вбивстві. Тож результати експертизи розбили цю маніпулятивну позицію, адже ключовий доказ виявився фейком.

Фактично позиція сторони обвинувачення ґрунтується на транслюванні російських пропагандистських ЗМІ. Як і раніше, усіляко заперечуються воєнні дії на Донбасі.

ІГНОРУВАННЯ ДОКАЗІВ НЕВИНУВАТОСТІ УКРАЇНЦЯ

Третє судове засідання тривало близько дев’яти годин. Суд прийняв новий переклад розмови Марківа, що доводить його невинуватість у смерті журналістів, і долучив до матеріалів справи. Як видно з розмови, Віталій Марків не тільки не зізнавався у скоєнні тяжкого злочину, а навпаки – повністю заперечив свою причетність до нього. Водночас від прокурора та представників позивачів знову пролунали не факти й докази, а набір пропагандистських кліше й маніпулятивних, нічим не обґрунтованих звинувачень.

Мати Віталія, Оксана Максимчук, наголосила, що третє судове засідання було надзвичайно складним. Їй боляче чути, як обвинувачення ігнорує докази, навіть відкидає сам факт війни в Україні.

Людмила Денісова та Оксана Максимчук

«Якби можна було кричати, то всі ці години напевно б кричала від того бруду. Були сказані навіть такі безглузді речі, які навіть прокурор у Павії відмовився озвучувати. Зокрема пролунав наклеп, що Віталій начебто збирався тікати з в’язниці. Що тільки-но він був затриманий, як уже нібито організовував утечу. Прокурор намагалася зробити з нього монстра. Це було дуже боляче чути. Як можна таке говорити про людину, яка пішла виконувати свій обов’язок, не розуміючи, що відбувається в Україні? Люди віддають свої життя, щоб захистити рідну землю... Одне мене тішить, що все це засідання записане, і люди зможуть на власні вуха почути, яку нісенітницю там говорили», – обурюється мати Марківа.

Вона також розповіла, що вже наступного дня після судового засідання поїхала провідати сина у в’язниці.

«Було побачення – одна година. Переживала дуже, як він почувається після засідання… Але побачила його в піднесеному настрої. Він, як завжди, переконаний, що ми маємо бути такі ж тверді, як він, не показувати переживання, а маємо йти до кінця й відстоювати правду, бо вона за нами, і вся та брехня не може нас підкосити. Він мені сказав: «Ніколи не зігнуся під їхньою брехнею і тим брудом». І знаєте, я зрозуміла, що це не ми його підтримуємо, а він нас… Він дає нам сили. Я заспокоїлася, бо дуже переживала за нього», – сказала пані Оксана.

На судовому засіданні в Мілані також була присутня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Вона записала відео, у якому наголосила, що нічого нового від обвинувачення не почула.

«Самі промови були висловлені таким чином, що судили не тільки Марківа, а судили сьогодні Україну. І всі ці промови були призначені виключно для уваги присяжних. Вони були дуже емоційними, дуже неправдивими, на мій погляд, тому що було викривлення якихось даних, припущення, звинувачення, у тому числі й деяких посадових осіб нашої держави. Я думаю, що самі присяжні, коли почують сторону захисту 23 жовтня, то розберуться, що наш Марків – не винна людина, а просто «призначений» за вбивство пана Роккеллі», – сказала Денісова.

РОЗМОВА ЗА ҐРАТАМИ ТА ПОЗИЦІЯ ЗАХИСТУ

Обвинувачення намагається зробити Віталія Марківа винним у смерті італійця. І що цікаво, саме прокурор клопотала про експертизу розмови нацгвардійця зі співкамерником, щоправда, лише щодо вирваних з контексту слів.

Андрій Пилипенко

«Ще перед першими слуханнями в апеляції генеральний прокурор Мілана подавала клопотання щодо проведення експертизи перекладу фрази «ми вбили журналіста» з бесіди Віталія в тюрмі у 2017 році, – зазначив у коментарі Укрінформу Андрій Пилипенко, адвокат адвокатського об’єднання «Сергій Козьяков та Партнери», що разом з італійською юридичною компанією Legance Avvocati Associati захищає інтереси держави Україна у справі Марківа. – Зазначена фраза лягла в основу звинувачення Віталія в суді першої інстанції й постійно обігравалася стороною обвинувачення. Адвокати держави Україна заявили судді зустрічне клопотання про експертизу перекладу загалом усієї бесіди, і, як виявилося згодом, Віталій ніколи не визнавав свою причетність до вбивства журналіста, як і не казав про участь у цьому трагічному інциденті українських військ. І коли 15 жовтня в засіданні було офіційно оприлюднено результати експертизи, то пані генеральний прокурор просто вирішила забути про висновки цієї експертизи, нею ж ініційованої, натомість емоційно «перевела стрілки» і просто повторювала вигадки з вироку Павійського суду. Очевидно, за браку будь-яких доказів причетності Марківа до обстрілу журналістів, обвинувачення здійснює психологічний вплив на журі присяжних з метою створення образу Марківа як жорстокої та безпринципної людини, яка начебто могла зробити те, що сталося. І на таких маніпуляціях і здогадках будується все обвинувачення. Найстрашніше, що в журі присяжних Міланського суду, які не є юристами, усі домисли обвинувачення перетворюються в головах у яскраву картинку».

Позиція генеральної прокуратури Мілана неабияк здивувала й розчарувала італійського адвоката Раффаеле Делла Валле, адже обвинувачення просто заплющило очі на результат дослідження.

Раффаеле Делла Валле

«Мене дивує, що прокуратура попросила цю експертизу для встановлення ширшої правди, а потім, побачивши, що вона на нашу користь, тобто засвідчує невинуватість Марківа, – промовчала. Ця експертиза розчинилася в повітрі… Навіщо ставити такі вимоги суду, а потім і словом не згадати? Дивно. Марків у тій розмові фактично підтверджує, що не має стосунку до трагічного факту», – зазначив після завершення слухань італійський адвокат.

Зі свого боку, українські адвокати вважають, що ані прокурор, ані захист, а тим більше суд, не повинні піддаватися емоційним сплескам, і рішення мають ґрунтуватися на принципах законності, верховенства права.

«В апеляційному суді, як і в суді першої інстанції, присутні присяжні, на яких і розрахована ця вистава. А друга причина, на нашу думку, – в тому, що докорінно неправильний перший переклад розмови Віталія Марківа порушує питання як щодо можливої кримінальної відповідальності перекладача за свідомо неправильний переклад, так і щодо кримінальної відповідальності за можливий тиск на перекладача з боку тих, хто хотів отримати якесь конкретне трактування слів Віталія. Можливо, з цим пов’язана й відсутність коментаря на новий переклад з боку обвинувачення», – сказав у коментарі кореспонденту Укрінформу адвокат Марківа Олександр Чебаненко.

Олександр Чебаненко

Його колега також підкреслив, що обвинувачення залишилося без одного зі своїх головних «доказів».

«Щоб бути коректними, з етичної точки зору саму поведінку прокурора в судовому процесі ми не оцінюватимемо, але щодо його процесуальних дій – то це зробити цілком можливо. Прокурор у цьому процесі нічого нового не повідомив, а повторив усе те, що було сказано обвинуваченням у суді першої інстанції. Нових обставин сторона обвинувачення суду не повідомила, жодних переконливих доказів причетності Віталія до скоєння злочину також не було надано. Нам щиро жаль, що замість того, аби повністю зняти всі обвинувачення з Віталія Марківа, обвинувачення продовжує свою хибну практику», – наголосив український адвокат Марківа Леонід Топал.

Захисники пояснили, що триває тільки початковий етап розгляду справи в цій інстанції. Дебати ще не розпочалися. До цього суд ще має вирішити питання з доказами, які йому надала сторона захисту, тобто щодо їхньої належності, допустимості та достатності.

«Ми впевнені в повній непричетності Віталія Марківа до трагічної загибелі Андреа Роккеллі й що захисту вдасться переконати в цьому апеляційний суд. Сподіваємося, на наступному засіданні, яке має відбутися 23 жовтня, суд заслухає представників захисту. А в результаті ухвалить позитивне рішення щодо залучення до справи як доказів наданих захистом матеріалів, які ми вважаємо важливими для встановлення істини», – наголосили українські адвокати.

ОБУРЕННЯ ІТАЛІЙСЬКОГО ПРОКУРОРА ТА УКРАЇНСЬКОГО ПОСОЛЬСТВА

Емоції вирують не лише в залі апеляційного суду в Мілані, а й на шпальтах італійських видань. Поки українська громада в Італії, попри дощ і холод, з’їжджається до будівлі суду, щоб висловити підтримку Віталію Марківу, сподіваючись на справедливий суд, італійське видання l’Espresso транслює кремлівську пропаганду. Без жодних доказів, керуючись лише емоціями, як і обвинувачення, видання транслює фейки та брехні. Чого вартий заголовок «Україна продовжує стріляти по пам’яті Андреа Роккеллі»!

«У цей період розгляду апеляційним судом Мілана апеляції у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа ми продовжуємо вірити у правосуддя Італійської держави, яке, сподіваємося, відновить справедливість та поверне свободу Віталію. Про це йдеться у зверненні посольства України на адресу головного редактора провідного італійського видання l’Espresso з приводу останніх публікацій, які замість об’єктивного висвітлення перебігу судового процесу, подають італійському читачеві штампи кремлівської пропаганди», – ідеться на сторінці в Фейсбуці посольства України в Італії.

Водночас у ЗМІ з’являються й об’єктивні матеріали про Марківа. На непереконливості звинувачень проти нацгвардійця наголошує заступник генерального прокурора з міста Генуя Енріко Зукка.

Він опублікував матеріал, у якому піддає сумніву аргументи обвинувачення. Він підкреслює, що емпатія до жертви не може взяти гору. І наголошує на незалежності суду, на тому, що обвинувачений – ще не означає винний, а про провину мають свідчити беззаперечні докази. За його словами, суд присяжних Павії обрав шлях спрощення, відмовившись розглядати факти в контексті війни.

Енріко Зукка

«У справі Марківа надзвичайно важливим є досконале розуміння контексту подій у східній частині України, а також вплив дезінформації та пропаганди. Вирок є недосконалим у своїй доказовій базі та вже став предметом зацікавлення відповідних європейських інституцій. Тож апеляції слід зняти всі суперечності та сумніви й докласти зусиль, щоб отримати соліднішу базу доказів для звинувачення», – наголосив він.

Італійський прокурор звертає увагу на взяття під контроль Донецька та Луганська збройними угрупованнями, доповіді міжнародних спостерігачів. За його словами, міжнародний характер конфлікту став очевидним після анексії Криму. Він також зазначив, що немає беззаперечних доказів причетності до трагедії Віталія Марківа, натомість є лише гіпотези, і закликав апеляційний суд ретельно вивчити питання, факти та проаналізувати все, що відбулося. Наступне судове засідання в апеляційному суді Мілана призначене на 9-у ранку 23 жовтня 2020 року.

Ірина Драбок, Гаага

Фото: українська громада в Італії