МКІП розробить концепцію Програми розвитку народних художніх промислів

Міністерство культури та інформполітики разом з іншими міністерствами розробить проєкт концепції Державної програми розвитку народних художніх промислів на 2021-2025 роки

Про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба МКІП.

"Виконуючи Указ Президента щодо підтримки сфери культури та розвитку креативних індустрій, протягом місяця у МКІП спільно з іншими міністерствами буде розроблено проєкт концепції держпрограми розвитку народних художніх промислів на 2021-2025 роки", - йдеться у повідомленні.

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Зокрема йдеться про такі промисли: крафтове ремесло, Косівська мальовнича кераміка, Чорнодимлена неполивна кераміка, Слов’янська, Бубнівська та Опішнянська кераміки, Петриківський та Самчиківський розписи, Кролевецьке переборне ткацтво, Клембівська вишивка, Закарпатське лозоплетіння, Карпатське ліжникарство, Решетилівські рослинні килими, традиція Гуцульської писанки.

"Ці традиційні мистецькі надбання країни – наш культурний код. Потужний потенціал народних промислів за їх грамотної промоції дозволить зробити суттєвий внесок у ВВП країни. І головне – зберегти наші унікальні традиції", - наголосили у міністерстві.