Ексдепутат Богдан Дубневич заразився коронавірусом

У 58-річного колишнього народного депутата Богдана Дубневича підтвердився коронавірус.

Про це у Фейсбук повідомив колишній помічник Дубневича та секретар Пустомитівської міськради Андрій Жидачек, передає Укрінформ.

«Друзі, зараз у незадовільному стані з клятим коронавірусом бореться за здоров’я Богдан Дубневич», - написав Жидачек.

Богдан Дубневич був обраний до Верховної Ради 8 скликання від “Блоку Петра Порошенка” за округом №118 (Львівська область) як безпартійний. У 2019 році він також балотувався до парламенту у цьому ж окрузі, але його обійшла представниця від "Голосу" Галина Васильченко.

Як повідомляв Укрінформ, 29 жовтня 2019 року детективи НАБУ провели обшуки у будинку Богдана Дубневича в селі Зубра у справі про відмивання понад 2 млрд грн через корупційні схеми в Укрзалізниці. Тоді правоохоронці вилучили флешку з файлами договорів дарування на великі суми.

Богдан Дубневич та його брат Ярослав, який є народним депутатом 9 скликання, є власниками корпорації “КРТ” (“Колійні ремонтні технології), що займається виробництвом деталей для залізниці.

31 жовтня 2019 року Верховна Рада підтримала подання Генеральної прокуратури щодо притягнення Ярослава Дубневича до кримінальної відповідальності, затримання та арешт. Він підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Крім того, братів Дубневичів пов'язують зі справою про розкрадання газу НАК «Нафтогаз Україна» вартістю майже 1,5 млрд грн.

Загалом Дубневичі фігурують у близько 40 антикорупційних розслідуваннях.