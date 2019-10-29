НАБУ проводить обшуки у будинку Дубневича - ЗМІ

НАБУ проводить обшуки у будинку Дубневича - ЗМІ

Укрінформ
Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом САП здійснюють слідчі дії (обшуки) на Львівщині.

Про це йдеться у повідомленні НАБУ.

"Слідча дія санкціонована і здійснюється в межах розслідування кримінального провадження за фактами можливої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, умисного ухилення від сплати податків та недостовірного декларування колишнім і чинним народними депутатами України", - йдеться у повідомленні.

За попередньою оцінкою слідства, особи, причетні до злочину впродовж 2013 - 2018 років, легалізували понад 2 млрд грн доходів, одержаних злочинним шляхом. Попередня правова кваліфікація - ст.ст. 209, 212 та 366-1 КК України. Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють з липня 2018 року.

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За даними ЗМІ, обшуки проходять у приватному будинку Богдана Дубневича. НАБУ підозрює братів Дубневичів у відмиванні нелегальних доходів і ухилянні від сплати податків.

Богдан Дубневич втратив депутатську недоторканність після поразки на парламентських виборах у липні 2019 року. Натомість його молодший брат Ярослав Дубневич знову став депутатом Верховної Ради, і для безпосередніх слідчих дій проти нього потрібна згода Верховної Ради. 17 жовтня новий генпрокурор Ярослав Рябошапка скерував до Верховної Ради відповідне офіційне подання.

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