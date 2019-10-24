ДБР проводить обшуки у ексдепутата Корнацького

У народного депутата VIII скликання, землевласника Аркадія Корнацького проводять обшуки.

Про це він сам написав на своїй сторінці у Facebook.

«У мене - обшуки. Президент Зеленський стрімко, одним махом перевершив Порошенка і Януковича... Сьогодні зранку кращі сили ДБР кинуті на проведення обшуків у місцях мого перебування - у київській «двушці» на Кільцевій та у батьківському домі в Чаусово-2 на Миколаївщині», - написав Корнацький.

За його словами, правоохоронці приїхали кількома автобусами.

На його думку, обшуки у Корнацьких проводяться у «справі Порошенка».

Корнацький на минулих виборах був обраний народним депутатом від БПП, і в 2019 році балотувався у президенти.

Корнацький відомий своїми статками, має велику кількість землі і нерухомості у Миколаївській та Київській областях. «Агрофірма Корнацьких», яку він очолює, не раз була в центрі конфліктів з іншими землевласниками. Відбувалися сутички навіть із застосуванням зброї. У результаті однієї з таких шестеро людей потрапили до лікарні. Тоді правоохоронці вилучили 20 одиниць травматичної, газової та мисливської зброї.

7 жовтня Національне агентство з питань запобігання корупції за результатами повної перевірки повідомило, що у декларації за 2016 рік Корнацький не вказав свої корпоративні права та низку земельних ділянок, які належать йому на праві власності та оренди. Крім того, він не відобразив інформацію про право користування житловим будинком, який є його зареєстрованим місцем проживання, та не зазначив відомості про видатки, на підставі яких набув право власності на земельні ділянки. За даними НАЗК, загальна сума недостовірних відомостей у декларації Корнацького за 2016 рік складає понад 3,2 млн гривень.