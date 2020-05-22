Справа Шеремета: суд щодо зміни запобіжного заходу Кузьменко перенесли

Печерський районний суд міста Києва переніс розгляд клопотання про зміну запобіжного заходу для підозрюваної Юлії Кузьменко через неявку прокурора.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці ініціативної групи "Free Dr Kuzmenko".

"Оскільки прокурор не з‘явився на судове засідання, розгляд клопотання про зміну запобіжного заходу для Юлії Кузьменко у Печерському районному суді м.Києва перенесено на 27.05, 12:30", - зазначили у групі та долучили відеоефір із судового засідання.

Раніше керівник юридичної фірми "Сенс консалтинг" Леонід Маслов повідомив, що слідство у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета змінило підозру Андрію Антоненку та Юлії Кузьменко.

Як повідомляв Укрінформ, про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 12 грудня 2019 року.

Зокрема, слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО. Дугарь обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.