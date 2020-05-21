Вбивство Шеремета: юрист каже, що слідство змінило підозру Антоненку і Кузьменко

Слідство у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета змінило підозру Андрію Антоненку та Юлії Кузьменко.

Про це у Facebook написав керівник юридичної фірми "Сенс консалтинг", долученої до захисту Антоненка, Леонід Маслов.

"Змінена підозра, коротко. Мотив. Прибрали "ультранаціоналістичні ідеї", "велич арійської раси" та інший подібний треш. Тепер "невстановлені особи, діючи з ряду особистих мотивів, вирішили створити вкрай резонансну подію з метою подальшої провокації численних акцій протесту". Ці невстановлені особи "залучили" А.Антоненка, Я.Дугарь і Ю.Кузьменко. Не за гроші (в кваліфікації вбивства відсутнє згадування про корисний мотив і посилання на пункти 6, 11 ч. 2 ст 115 ККУ - корисливий або замовний мотив). Пан Антоненко тепер не організатор, а простий виконавець за попередньою змовою. Пані Кузьменко тепер лише заклала вибухівку разом з Антоненком, але не натискала на гачок", - написав Маслов.

За словами юриста, "тепер вони ще й знищили машину Субару і за невідомих обставин зберігали невідому вибухівку; це додає ще 2 статті в обвинувачення".

"Схоже, що завтра відбудеться завершення розслідування і розкриття усіх доказів", - висловив припущення юрист.

Як повідомляв Укрінформ, про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 12 грудня 2019 року.

Зокрема, слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО. Дугарь обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.