Справа Шеремета: суд відмовився змінювати запобіжний захід Антоненку

Про це повідомляється на Facebook-сторінці спільноти Free Riff.

«Слідча суддя Бортницька В.В. відхилила клопотання захисту Андрія Антоненка про зміну запобіжного заходу. Щонайменше до 1 червня тепер він залишиться під вартою», - цитує спільнота слова керівника юридичної фірми «Сенс консалтинг», долученої до захисту Антоненка, Леоніда Маслова.

Таке рішення суд ухвалив 12 травня.

Як повідомляв Укрінформ, про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 12 грудня 2019 року.

Зокрема, слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО. Дугарь обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.