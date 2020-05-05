Справа Шеремета: суд залишив Антоненка під вартою

Київський апеляційний суд відхилив апеляційну скаргу на продовження тримання під вартою ветерана АТО й музиканта Андрія Антоненка, якого підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета.

Судове засідання транслювалося у Facebook-спільноті Free Riff.

"Ухвалу слідчого судді Печерського суду міста Києва від 3 квітня 2020 року... залишити без змін", - оголосила слідчий суддя.

Як зазначила суддя, повний текст ухвали буде оголошено 8 травня 2020 року.

Раніше Печерський районний суд Києва продовжив до 1 червня запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ветерану АТО Антоненку, якого підозрюють у причетності до вбивства журналіста Шеремета.

Сторона захисту, своєю чергою, заявила, що це рішення суду буде оскаржено.

Як повідомляв Укрінформ, про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 12 грудня 2019 року.

Зокрема, слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО. Дугарь обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.