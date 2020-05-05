Справа Шеремета: суд відхилив скаргу захисту Яни Дугарь

Апеляційний суд залишив в силі запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту підозрюваній у вбивстві журналіста Павла Шеремета Яні Дугарь.

Про це hromadske повідомив прокурор у справі Сергій Зузак та адвокат підозрюваної Віталій Коломієць.

Адвокати Яни Дугарь клопотали про зміну нічного домашнього арешту на особисту поруку народних депутатів.

"Ми хотіли особисту поруку народних депутатів. Оскільки до клопотання прокурор нічого нового не додавав, крім протоколу допиту трьох бійців, які навпаки підтвердили алібі Яни", — сказав адвокат Віталій Коломієць.

Натомість прокурор Сергій Зузак зазначив, що серед трьох допитаних бійців ніхто чітко не вказав, що бачив Яну Дугарь у госпіталі саме 15-го та 18-го липня.

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Яна Дугарь підтримала своїх захисників. Колегія суду залишила без змін ухвалу суду першої інстанції — нічний домашній арешт до 31 травня.

Раніше Офіс генерального прокурора продовжив строки досудового слідства у справі Шеремета до червня 2020 року.