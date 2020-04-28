Підозрювану у справі Шеремета Кузьменко залишили під вартою

Київський апеляційний суд залишив без задоволення апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції щодо продовження строку тримання під вартою підозрюваній у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, лікарці і волонтерці Юлії Кузьменко.

Таке рішення оголосив суддя, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Колегія суддів ухвалила: апеляційну скаргу захисника Безпалого залишити без задоволення", - сказав суддя.

Повний текст ухвали буде оголошено 4 травня о 16:30.

Як повідомлялося, про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 12 грудня 2019 року.

Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО. У Дугарь запобіжний захід - у вигляді нічного домашнього арешту.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.