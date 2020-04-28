Кузьменко через арешт не пройшла переатестацію як лікар – адвокат

Підозрювана у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, лікарка і волонтерка Юлія Кузьменко через тримання її під вартою не змогла пройти переатестацію і не зможе цьогоріч захистити докторську.

Про це її адвокат Тарас Безпалий заявив у Київському апеляційному суді під час розгляду скарги на продовження арешту Кузьменко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У неї було посвідчення, яким присвоєно кваліфікаційну категорію за спеціальністю «хірургія серця і магістральних судин». Було, тому що це посвідчення було дійсне до 6 березня 2020 року, в той час, коли Кузьменко перебувала в ІТТ. Відповідно до наказу МОЗ від 22 лютого 2019 року, вона мала проходити переатестацію. Фактично у зв’язку із підозрою і перебуванням під вартою вона не змогла пройти цю переатестацію», - сказав Безпалий.

Він уточнив, що до моменту затримання Кузьменко також писала докторську дисертацію.

«12 грудня її позбавили можливості захистити в цьому році докторську дисертацію, - 12 грудня у неї вилучено ноутбук, на якому була ця докторська дисертація. Де вона зараз – ми не розуміємо, бо нам не повертають майно, хоча, згідно з ухвалою суду, його мали повернути», - зазначив адвокат.

Як повідомляв Укрінформ, про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 12 грудня 2019 року.

Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО. У Дугарь запобіжний захід - у вигляді нічного домашнього арешту.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.