Справа Шеремета: адвокат заявляє, що Кузьменко треба класти в лікарню

Адвокат підозрюваної у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, лікарки і волонтерки Юлії Кузьменко Тарас Безпалий заявив, що його підзахисна потребує лікування в умовах стаціонару.

Про це йдеться у тексті апеляційної скарги Безпалого, який зачитував суддя Київського апеляційного суду під час розгляду скарги на продовження арешту Кузьменко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«(Адвокат – ред.) звертає увагу, що Кузьменко має незадовільний стан здоров’я та потребує лікування в умовах стаціонару», - сказав суддя.

Як повідомлялося, про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 12 грудня 2019 року.

Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО. У Дугарь запобіжний захід - у вигляді нічного домашнього арешту.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.