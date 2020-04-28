Вбивство Шеремета: суд розглядає апеляцію на арешт Кузьменко

Київський апеляційний суд розглядає апеляційну скаргу на продовження арешту підозрюваній у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, лікарці і волонтерці Юлії Кузьменко.

Засідання транслює пресслужба суду.

На засіданні присутні адвокати Кузьменко, прокурор Сергій Зузак.

Сама Кузьменко, як оголосив суддя, буде брати участь у засіданні по відеоконференції.

Відводів на початку засідання ніхто не заявив.

Водночас, на початку засідання троє народних депутатів - Марія Іонова, Микола Величкович і Михайло Бондар - висловили бажання взяти Кузьменко на поруки.

Як повідомлялося, про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 12 грудня 2019 року.

Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО. У Дугарь запобіжний захід - у вигляді нічного домашнього арешту.

Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.