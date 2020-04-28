Вбивство Шеремета: суд розглядає апеляцію на арешт Кузьменко

Вбивство Шеремета: суд розглядає апеляцію на арешт Кузьменко

Укрінформ
Київський апеляційний суд розглядає апеляційну скаргу на продовження арешту підозрюваній у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, лікарці і волонтерці Юлії Кузьменко.

Засідання транслює пресслужба суду.

На засіданні присутні адвокати Кузьменко, прокурор Сергій Зузак.

Сама Кузьменко, як оголосив суддя, буде брати участь у засіданні по відеоконференції.

Відводів на початку засідання ніхто не заявив.

Водночас, на початку засідання троє народних депутатів - Марія Іонова, Микола Величкович і Михайло Бондар - висловили бажання взяти Кузьменко на поруки.

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Як повідомлялося, про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 12 грудня 2019 року.

Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО. У Дугарь запобіжний захід - у вигляді нічного домашнього арешту.

Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

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