Адвокат розповів, що вилучили під час обшуків у співмешканця Кузьменко

Під час обшуку за місцем проживання співмешканця підозрюваної у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, лікарки і волонтерки Юлії Кузьменко вилучили старі SIM-картки, Wi-fi роутер і мисливський карабін.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив її адвокат Тарас Безпалий.

«Що стосується того, що вилучено, то вилучено декілька стартових пакетів, старі SIM-картки, Wi-fi роутер і мисливський карабін, який належить Петру Кияну (співмешканець Кузьменко – ред.) на законних підставах. Більше нічого не вилучалося», - сказав Безпалий.

Як повідомлялося, ранці 23 квітня Безпалий повідомив про обшуки за місцем мешкання Кузьменко і її близьких.

Згодом у поліції повідомили, що за місцем проживання співмешканця Кузьменко працівники поліції проводять обшуки.

Про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 12 грудня 2019 року.

Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО. У Дугарь запобіжний захід - у вигляді нічного домашнього арешту.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.