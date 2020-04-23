Справа Шеремета: поліція підтвердила обшуки у Кузьменко

За місцем проживання співмешканця підозрюваної у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, волонтерки і лікарки Юлії Кузьменко працівники поліції проводять обшуки.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила речниця Нацполіції Оксана Блищик.

«В рамках розслідування кримінального провадження слідчі Головного слідчого управління (Нацполіції – ред.) проводять санкціоновані судом слідчі дії за місцем проживання співмешканця Юлії Кузьменко», - повідомила Блищик.

Як повідомляв Укрінформ, адвокат Кузьменко Тарас Безпалий повідомив у четвер у Facebook, що з 6:20 ранку проходять масові обшуки у підозрюваної у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета лікарки і волонтерки Юлії Кузьменко та її близьких.

Як повідомлялося, про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 12 грудня 2019 року.

Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО. У Дугарь запобіжний захід - у вигляді нічного домашнього арешту.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.