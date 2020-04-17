Справа Шеремета: розгляд апеляції на арешт Кузьменко перенесли на 28 квітня

Київський апеляційний суд відклав розгляд апеляції на ухвалу суду першої інстанції про продовження тримання під вартою підозрюваній у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, лікарці і волонтерці Юлії Кузьменко, на 28 квітня.

Про це повідомляється на сторінці Facebook-спільноти Free Dr Kuzmenko.

"Суддя Білоцерківець зірвав розгляд апеляції на ухвалу про продовження тримання під вартою Юлії Кузьменко до 30 травня. Судове засідання перенесли на 28 квітня", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що суддя Печерського районного суду Києва Олег Білоцерківець надав повний текст своєї ухвали від 1 квітня у четвер о 10:00, і матеріали справи із середи лежать у канцелярії Печерського суду.

"Але оскільки засідання в апеляційному суді було призначено вже на 12:00, воно було фактично зірване саботажем Білоцерківця. Тепер розгляд апеляції призначили на 28 квітня – за 12 днів від сьогодні", - уточнили у спільноті.

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Активісти також звернулися до ВРП з вимогою порушити дисциплінарне провадження щодо судді Білоцерківця "за фактом його умисного порушення закону (подати повний текст ухвали протягом 5 днів з дня її винесення), що призвело до зриву розгляду апеляції".

Також активісти закликали Президента Володимира Зеленського звернутися до Офісу генпрокурора та самого генпрокурора Ірини Венедіктової з вимогою в порядку ст. 36 КПК ініціювати зміну запобіжного заходу для Кузьменко на будь-який, не пов’язаний з триманням під вартою.

Як повідомлялося, 12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. Слідство підозрює п'ятьох осіб - лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь і ветерана АТО Андрія Антоненка.

13 грудня Печерський райсуд обрав запобіжний захід Дугарь у вигляді цілодобового домашнього арешту, Антоненку і Кузьменко - у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

Пізніше Дугарь було змінено запобіжний захід на нічний домашній арешт, Антоненко і Кузьменко залишаються під вартою травня.

Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.