Розслідування справи Шеремета продовжили до червня

Офіс генерального прокурора на прохання слідчих поліції продовжив строки досудового розслідування у справі вбивства журналіста Павла Шеремета ще на два місяці - до 12 червня 2020 року.

Про це з посиланням на прокурора у справі Сергія Зузака повідомляє hromadske.

Слідчі Нацполіції просили продовжити строки досудового слідства за підозрою Яні Дугарь, Юлії Кузьменко та Андрію Антоненку, наголошуючи на необхідності завершення ще близько 20 експертиз та проведення додаткових слідчих дій.

За словами прокурора, без їх завершення передавати справу до суду - зарано. За словами прокурора Зузака, усі троє підозрюваних наразі відмовилися від проходження поліграфу, а також дехто з них від психологічної та антропологічної експертиз.

Водночас адвокати підозрюваних Антоненка, Кузьменко та Дугарь подавали заперечення щодо цього клопотання, наголошуючи на тому, що докази, які б спростовували аргументи захисту, відсутні і сам документ складений з порушеннями.

Також найближчими днями мають відбутися судові засідання щодо продовження запобіжних заходів підозрюваним, які спливають на початку квітня.

Як повідомлялося, у лютому слідчі Нацполіції просили Офіс генпрокурора продовжити строки досудового слідства у справі Шеремета до червня, але тодішній генеральний прокурор Руслан Рябошапка продовжив до квітня. Він наголосив, що наразі доказів у справі недостатньо і потрібно ще попрацювати.

Про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 12 грудня 2019 року.

Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО. Дугарь обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.