Поліція просить продовжити строки слідства у справі Шеремета: ще близько 20 експертиз

Слідчі Національної поліції просять Офіс генпрокурора продовжити строки досудового слідства у справі вбивства журналіста Павла Шеремета за підозрою Яні Дугарь, Юлії Кузьменко та Андрію Антоненку ще на два місяці - до червня 2020 року.

Про це з посиланням на прокурора у справі Сергія Зузака повідомляє hromadske.

За його словами, для передачі справи до суду зроблено недостатньо, потрібно ще провести низку слідчих дій та експертиз.

«Ще не завершили проведення близько 20 експертиз, також проводяться допити», - сказав прокурор.

Він додав, що усі троє підозрюваних відмовились від проходження поліграфу, а дехто з них - від психологічної та антропологічної експертизи.

Адвокати підозрюваних Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь подали заперечення щодо цього клопотання, наголосивши на відсутності доказів, які б спростовували аргументи захисту.

«Немає жодного доказу, який би спростовував аргументи захисту щодо невідповідності зросту (неспівпадіння 10 см), жодного свідка, який би заперечив свідчення понад 10 свідків на користь Дугарь, невідповідності портретної експертизи через наявність, зокрема тату, а проведення експертизи лише за методом візуального зіставлення - робить таку експертизу фейковою, як і експертизу ходи. Немає жодного доказу контактів Дугарь з Антоненко, а з Кузьменко - до 2019 року, слідством не спростовані документи алібі тощо. Більш ніж достатньо доказів закрити провадження по Дугарь. Натомість сторона обвинувачення вигадує непотрібні експертизи, щоб мати формальну підставу продовжувати слідство», - сказав адвокат Яни Дугарь Віталій Коломієць.

Відповідь від Офісу генерального прокурора очікують 30 березня. У разі продовження строків найближчими днями мають відбутися судові засідання щодо подовження підозрюваним термінів запобіжних заходів, які спливають на початку квітня.

Як повідомлялося, у лютому слідчі Нацполіції просили Офіс генпрокурора продовжити строки досудового слідства у справі Шеремета до червня, але тодішній генеральний прокурор Руслан Рябошапка продовжив до квітня. Він наголосив, що наразі доказів у справі недостатньо і потрібно ще попрацювати.

Про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 12 грудня 2019 року.

Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО. Дугарь обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.