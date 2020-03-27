Справа Шеремета: конвой не привіз Антоненка – суд перенесли

Судове засідання стосовно підозрюваного у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, музиканта Андрія Антоненка ("Ріффмастера") перенесли на 2 квітня.

Про це повідомляється на сторінці Facebook-спільноти Free Riff.

"Суд по пану Антоненку перенесли на 2.04 10:30. Причина: конвой не привіз пана Антоненка, а ізолятор тимчасового тримання (підрозділ поліції) відмовив слідчому судді (!) в організації відеоконференції, мотивуючи це відсутністю письмового документа з мокрою печаткою", - йдеться у повідомленні.

У коментарі Укрінформу адвокат Антоненка Станіслав Кулик уточнив, що це засідання стосувалося розгляду клопотання захисту щодо зміни запобіжного заходу Антоненку.

Як повідомлялося, 12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. Слідство підозрює п'ятьох осіб - лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка.

13 грудня Печерський райсуд обрав запобіжний захід Яні Дугарь у вигляді цілодобового домашнього арешту, Антоненку і Кузьменко - у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

23 грудня Апеляційний суд Києва залишив без змін рішення суду стосовно Антоненка. Також Апеляційний суд Києва залишив під вартою і Юлію Кузьменко.

П'ятого лютого Печерський суд залишив Антоненка під вартою до третього квітня.