Справа Шеремета: суд щодо запобіжного заходу Кузьменко перенесли

Судове засідання з розгляду клопотання захисту щодо зміни запобіжного заходу для підозрюваної у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, лікарки і волонтерки Юлії Кузьменко перенесли на 3 квітня через карантин.

Про це повідомляється на сторінці Facebook-спільноти Free Dr Kuzmenko.

«Розгляд клопотання про зміну запобіжного заходу для Юлії Кузьменко переноситься на 12:00 3 квітня через карантин», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 12 грудня 2019 року.

Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО. Дугарь обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.