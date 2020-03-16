Справа Шеремета: зміну запобіжного заходу Дугарь перенесли через хворобу судді

Засідання у Печерському районному суді Києва щодо зміни запобіжного заходу підозрюваній у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета Яні Дугарь перенесли через хворобу судді.

Про це у Facebook написав адвокат Дугарь Віталій Коломієць.

"Засідання по Яні Дугарь сьогодні (16.03) не буде. Суддя захворів", - написав він.

У фото, яке захисник прикріпив до посту, зазначено, що засідання мав проводити суддя В'ячеслав Підпалий, і він перебуває на лікарняному з 16 березня.

Як повідомлялося, про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 12 грудня 2019 року.

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Зокрема, слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

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Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО. Дугарь обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.