Справа Шеремета: зміну запобіжного заходу Дугарь перенесли через хворобу судді
Про це у Facebook написав адвокат Дугарь Віталій Коломієць.
"Засідання по Яні Дугарь сьогодні (16.03) не буде. Суддя захворів", - написав він.
У фото, яке захисник прикріпив до посту, зазначено, що засідання мав проводити суддя В'ячеслав Підпалий, і він перебуває на лікарняному з 16 березня.
Як повідомлялося, про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 12 грудня 2019 року.
Зокрема, слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.
Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО. Дугарь обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.
Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.