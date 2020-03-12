Суд у справі Шеремета залишив Антоненка під вартою

Київський апеляційний суд відмовив у задоволенні апеляційних скарг захисників музиканта Андрія Антоненка, підозрюваного у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, на рішення суду першої інстанції щодо продовження строку тримання Антоненка під вартою.

Про це оголосив головуючий суддя, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Колегія суддів ухвалила: ухвалу суду, якою продовжено строк тримання під вартою Антоненка, залишити без змін", - сказав суддя.

Активісти після рішення суду викрикували "Ганьба" та "Андрію, тримайся".

Як повідомлялося, 12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. Слідство підозрює п'ятьох осіб - лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка.

Читайте також: Справу Шеремета взяв на контроль заступник генпрокурора Трепак

13 грудня Печерський райсуд обрав запобіжний захід Яні Дугарь у вигляді цілодобового домашнього арешту, Антоненку і Кузьменко - у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

23 грудня Апеляційний суд Києва залишив без змін рішення суду стосовно Антоненка. Також Апеляційний суд Києва залишив під вартою і Юлію Кузьменко.

П'ятого лютого Печерський суд залишив Антоненка під вартою до третього квітня.