Справу Шеремета взяв на контроль заступник генпрокурора Трепак

Справу щодо вбивства журналіста Павла Шеремета на контролі триматиме заступник генпрокурора Віктор Трепак.

Про це у ефірі 24 каналу заявив в.о. генпрокурора Віктор Чумак, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Керування департаменту, який веде процесуальне керівництво справ, які веде Національна поліція, перейшло до Віктора Трепака. Він зараз цю справу точно буде активно тримати на контролі”, - сказав Чумак.

Як повідомлялося, про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 12 грудня 2019 року.

Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО. Дугарь обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.