Справа Шеремета: суд розглядає апеляції на арешт Антоненка

Київський апеляційний суд продовжив розгляд апеляційних скарг адвокатів підозрюваного у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, музиканта Андрія Антоненка (“Ріффмастера”) на продовження його арешту.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

У залі суду присутні захисники Антоненка і представники обвинувачення.

Наразі виступає один з адвокатів Антоненка Станіслав Кулик.

Як повідомлялося, про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 12 грудня 2019 року.

Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО. Дугарь обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.