Справа Шеремета: суд розглядає апеляції на арешт Антоненка

Справа Шеремета: суд розглядає апеляції на арешт Антоненка

Укрінформ
Київський апеляційний суд продовжив розгляд апеляційних скарг адвокатів підозрюваного у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, музиканта Андрія Антоненка (“Ріффмастера”) на продовження його арешту.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

У залі суду присутні захисники Антоненка і представники обвинувачення.

Наразі виступає один з адвокатів Антоненка Станіслав Кулик.

Як повідомлялося, про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 12 грудня 2019 року.

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Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО. Дугарь обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

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